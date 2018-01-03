電競》絕地求生人數創新高！ 同時在線310萬力壓群雄

2018/01/03 10:52

[1]大逃生生存射擊遊戲《絕地求生》在2017年於電玩圈刮起一片旋風。（取自PLAYERUNKNOWN）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕如果有一款遊戲可以在未推出正式版前，就在全球造成轟動，肯定非《絕地求生》莫屬，儘管半個月前才正式上市，但日前跨年夜的前兩天，其官方Twitter宣布，《絕地求生》在遊戲平台STEAM的同時上線人數高達310萬人，穩居首位，也創下該遊戲至今最高紀錄；加上2018年東西半球將持續舉辦相關電競賽事，前景可說一片大好。

大逃生生存射擊遊戲《絕地求生》在2017年於電玩圈刮起一片旋風，玩家人數持續飆高，官方在2017年12月29日於推特宣布：「超過300萬！感謝各位玩家住我們達成這個里程碑！祝大家都能GG WP（Good Game及Well Play之意）。」

[2]官方公布數據，可以看出《絕地求生》玩家人數之多。（取自PLAYERUNKNOWN Twitter）

從官方提供的這份截圖可以看出，《絕地求生》以第一名的310萬同時在線人數力壓群雄，第二名的《Dota 2》也才70萬人次、第三名的《絕對武力：全球攻勢》更是只剩58萬，這個數字十分可觀，也代表現今大逃殺生存射擊的火紅程度。

儘管前輩還有像是《H1Z1》的大逃殺模式存在，但《絕地求生》依舊殺出一片天，接替其在2017年的位置，而這樣的成功典範更吸引不少「後進」爭相模仿，這也讓開發總監Brendan Greene日前接受英國廣播公司BBC採訪時，表示「如果只是一味抄襲，熱潮就不會持續下去」，更拋出遊戲產業也應該將「保護開發者創意」納入的想法。

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