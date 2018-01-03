NBA》艾德瑞吉率隊雙殺尼克 波總勝場數成史上第5

波總今天奪下執教生涯第1176勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今再度交手尼克，靠著艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）及雷納德（Kawhi Leonard）合力挹注54分的帶領，在客場以100：91贏球，搶下開春首勝，也讓教頭帕波維奇（Gregg Popovich）執教生涯勝場數獨佔聯盟歷史第5。

馬刺上月底才出戰尼克，當時先發五虎得分皆上雙，多點開花的表現助隊取勝，今天再度碰頭，尼克仍無力反擊，艾德瑞吉再次拿下全場最高29分，雷納德也砍進本季新高25分。

尼克一哥波新傑斯（Kristaps Porzingis）倒是兩戰都打得辛苦，合計35次出手僅投進11球，今天手感更不到3成，還發生4次失誤，為尼克種下敗因。

艾德瑞吉繳全場最高29分。（USA TODAY Sports）

雷納德砍進本季新高25分。（USA TODAY Sports）

本戰開節雙方互有攻勢，尼克小贏4分。次節尼克由畢斯利（Michael Beasley）領軍拉開比數至8分，不過馬刺隨即加強防守，半場結束反倒以52：49領先。

易籃後，兩隊緊咬比數，第三節中段雷納德連飆兩記外線，反觀尼克進攻當機，馬刺趁勢打出一波11：3的小高潮，再將比數擴大到雙位數，前三節打完馬刺80：67領先。決勝節馬刺失誤多，尼克以7：0的攻勢還以顏色，不過遲遲未能再將分差縮小，接著馬刺就一路領先，最終以9分擊敗尼克。

畢斯利拿下18分全隊最佳。（USA TODAY Sports）

馬刺除艾德瑞吉及雷納德，以吉諾比利（Manu Ginobili）的12分最佳，P.加索（Paul Gasol）11分8籃板。尼克部份畢斯利攻下18分9籃板最突出，波新傑斯、L.湯瑪斯（Lance Thomas）及李伊（Courtney Lee）分別進帳13分。

值得一提的是，波波維奇總教練也在今天奪下執教生涯第1176勝，超越前金塊教練卡爾（George Karl），成為聯盟史上勝場數第5高的總教練。

波總勝場數登第5。（圖片取自馬刺官方。）