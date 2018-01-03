MLB》基特「金鋼狼」計畫曝光！ 賣球星省錢、首年要賺20億

基特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕以傳奇球星基特（Derek Jeter）和紐約資本家謝爾曼（Bruce Sherman）的團隊去年季後接手馬林魚，開始清倉大拍賣陣中明星省錢，至今減少3600萬美元的團隊薪資。《邁阿密先鋒報》指出，基特團隊有個「金鋼狼」計畫，首年目標就要賺6800萬美元（約新台幣20.2億元），並指在未來三年都有可觀的利潤。

電視權利金過低 馬林魚想喊價

《邁阿密先鋒報》曝光這份「金鋼狼」計畫，包含球場門票的販售、廠商贊助、電視轉播權利金等等。該計畫是基於馬林魚將團隊薪資壓至9000萬美元，估計馬林魚在2019年的盈餘為1000萬美元，2020年為1580萬美元，2021年為2200萬美元。

該文指出，馬林魚的電視轉播權利金是全大聯盟最低，未來三個賽季的金額為1700萬美元、1800萬美元、2000萬美金，球隊與FOX的合約至2020年。

基特團隊想在續約時喊出2021年電視轉播權利金為5160萬美元、2022年為5360萬美元的目標，但根據一名接近基特的商界人士認為，合理的範圍應該在4000萬美元至4500萬美元。

馬林魚可能會希望一個非傳統的競爭者來挑戰FOX或ESPN，或許有可能是YAHOO、GOOGLE、或是臉書。該文分析，低價的電視轉播合約，是讓馬林魚過去的老闆無法負擔更多的團隊薪資，是主要因素之一。

主力球星被交易 觀眾人數恐難增加？

另外，「金鋼狼」計畫最初估計2018年的觀眾人數會增加，但在交易國聯MVP史坦頓（Giancarlo Stanton）、高登（Dee Gordon）、歐蘇納（Marcell Ozuna）交易，可能會變得相當困難。

馬林魚上賽季門票收入為3000萬美元，在「金鋼狼」計畫的估計下，2018年增加至3750萬美元，之後兩個賽計分別為4060萬美元、4580萬美元。

報導也提到，馬林魚上季的入座總人數為160萬人，但只有82萬人是買票進場，基特團隊希望未來5季分別增加至110萬、120萬、135萬、150萬、165萬人來購票進場看球。

「金鋼狼」計畫也指出，估計企業贊助收入從2017年的1910萬美元，增加至2018年的2400萬美元，接下來三年增加至3200萬美元、3780萬美元、4160萬美元。馬林魚也想透過球場冠名，賺取每年500萬美元的贊助。

基特。（資料照，美聯社）