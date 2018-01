NBA》上週東西部最佳 巫師畢爾、快艇威廉斯獲選

巫師畢爾。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA官方今天公佈上週東西部最佳球員,分別由巫師畢爾(Bradley Beal)及快艇威廉斯(Lou Williams)拿下,畢爾為生涯首度獲選,威廉斯則是相隔3年多再次搶下此殊榮。

在沃爾(John Wall)受傷勢影響的狀況下,巫師上週打出3勝1敗的佳績,畢爾除在耶誕大戰攻下25分8籃板,率隊擊敗東霸天塞爾提克、面對老鷹及火箭分別進帳20、21分,2018新年第一戰更砍進39分9籃板9助攻,領軍擊敗公牛,四戰場均26.3分6.3籃板,外帶3.8助攻1.5抄截,投籃命中率46.7%,三分球命中率38.7%。

而新球季甫加入快艇的威廉斯,曾奪得年度最佳第6人,上週場均攻下28分4.7助攻,外線命中率高達48%,更在交手黃蜂的比賽中轟下40分8助攻,幫助快艇三戰全勝。

快艇威廉斯。(資料照,美聯社)

