NBA》上週東西部最佳 巫師畢爾、快艇威廉斯獲選

巫師畢爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今天公佈上週東西部最佳球員，分別由巫師畢爾（Bradley Beal）及快艇威廉斯（Lou Williams）拿下，畢爾為生涯首度獲選，威廉斯則是相隔3年多再次搶下此殊榮。

在沃爾（John Wall）受傷勢影響的狀況下，巫師上週打出3勝1敗的佳績，畢爾除在耶誕大戰攻下25分8籃板，率隊擊敗東霸天塞爾提克、面對老鷹及火箭分別進帳20、21分，2018新年第一戰更砍進39分9籃板9助攻，領軍擊敗公牛，四戰場均26.3分6.3籃板，外帶3.8助攻1.5抄截，投籃命中率46.7%，三分球命中率38.7%。

而新球季甫加入快艇的威廉斯，曾奪得年度最佳第6人，上週場均攻下28分4.7助攻，外線命中率高達48%，更在交手黃蜂的比賽中轟下40分8助攻，幫助快艇三戰全勝。

快艇威廉斯。（資料照，美聯社）