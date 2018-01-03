NBA》遭遇生涯最嚴重挫折 林書豪永不放棄迎接2018

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網台裔球星林書豪在開幕戰因右膝肌腱撕裂，整季提前報銷，至今仍在復健。他今天在社群媒體上發文，表示2017年是個艱難的一年，但他永不放棄，並感謝球迷們一路來的支持，還向大家祝賀新年快樂。

林書豪發文說，「2017年是艱難的一年，面臨人生最重大的挫折，自從手術之後，我拒絕再次受傷，我曾看過粉絲們對我的支持，但這次的受傷，你們一起合作送了一份禮物，成千上百名球迷用『永不放棄』標籤支持我。這將會成為我迎接2018年的心態。」

林書豪也指出，這種短期的傷害，長期而言對他的籃球生涯是有幫助的，「我在精神、身體、心理上重新塑造自己，我不斷找出讓自己變得比以前更好的方法。現在則談有關史詩般復出有關的事情，當你們接近新的一年時，接受挫折讓自己處於前進的燃料上，逆境會使我們重新評估、適應、改進。」

文末林書豪強調，「安逸是進步的敵人，不要逃避逆境，而是要擊敗它，別忘記上帝有個至高無上的完美計畫，新年快樂。」

林書豪在2016-17球季因傷出賽36場，有著場均14.5分、5.1助攻、3.8籃板成績。2017-18賽季因膝傷提前報銷，留下出賽1場，18分、4助攻的表現。