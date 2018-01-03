NBA》吉諾比利神奇三分 裁判發呆渾然不知進球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺40歲老將吉諾比利（Manu Ginobili）今天在對尼克的比賽時，他想傳球給隊友來個空中灌籃，未料變成直接投進三分球，但場邊的三名裁判都沒有發現，對手接到球後還假裝運球過場，讓吉諾比利相當無言，幸最後仍還了吉諾比利公道。

該場比賽第三節剩下28.2秒，吉諾比利在三分線外接獲傳球，他傳給籃下的隊友，沒想到直接投進籃，意外變成三分球，但裁判們都沒有發現，尼克畢斯利（Michael Beasley）在籃下接到球後，還刻意直接往前場運球，吉諾比利邊回防邊抗議，向裁判示意有進球。最後經檢視後，才還了吉諾比利這顆神奇三分球。

馬刺終場以100：91擊敗尼克，吉諾比利上場24分鐘，6投4中拿下12分、4籃板。

「老實說，我沒看到球進去。」馬刺總教練賽後總教練帕波維奇（Gregg Popovich）表示，「接著大家都就開始抓我，說球有進。我也跟著說，『是的，球進去了，我假裝知道發生什麼事情一樣』。」

吉諾比利賽後說，「因為艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）在那，我就把球往球傳，我必須快速完成傳球，因為他待在那數秒了。」他開玩笑說，「我猜我傳球傳得太厲害了，而且還很完美。」

吉諾比利。（資料照，美聯社）