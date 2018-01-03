航空城冬巡奪冠、爆米花墊底 蔡榮宗說分明

〔記者羅志朋／天母報導〕今天爆米花聯盟桃園航空城以5:3擊敗台中運動家，不過航空城戰績8勝24敗，在10隊當中排名墊底，和戰績榜首的合庫22勝5敗差很大，總教練蔡榮宗認為，球隊牛棚戰力和團隊球風出了很大問題。

蔡榮宗表示，爆米花聯盟賽事期間，投手問題很大，特別是牛棚，經常在6局以後遭對手逆轉，補進幾名替代役和新人，但表現都沒達到預期，連帶打者表現也受影響，加上賽程密集，曾11天打9場，投手消耗量大，這是以前所沒有過的經驗。

去年甲組棒球冬季巡迴賽航空城奪冠，今年爆米花聯盟卻墊底，從天堂掉到地獄，分析原因，蔡榮宗說，往年航空城球風講求速度、纏鬥性，團隊很有韌性，但之前他開刀兩個月，回球隊後發現以往的韌性不見了，這是教練團要去思考改進的地方。

「比賽的規定很怪異。」蔡榮宗解釋，爆米花聯盟各隊可以找很多借將，航空城礙於市公家機關單位，沒有太多預算可以去外面找好手助陣，不像其他球隊找許多名校文大、國體大好手來打，變成沒有借將就無法打出好成績。

蔡榮宗說，目前球隊有31名球員，如果戰力不符合需求，還是會換血。

航空城第2棒楊霈倫（右一）打下勝利打點。（記者羅志朋攝）

台中運動家第4棒林奐宇首局轟出3分砲，球隊仍輸球，這一轟成了空砲彈。（記者羅志朋攝）