NBA》比柯瑞女兒還可愛 矮湯兒子賽後記者會萌翻（影音）

What's it like being around guys like @KingJames & @DwyaneWade?@isaiahthomas joins the #PlayersOnly crew after his @cavs debut! pic.twitter.com/OXzq0HLN3O — NBA TV （@NBATV） 2018年1月3日

〔體育中心／綜合報導〕許多NBA球星都會帶兒女一起出席賽後記者會，今天復出便有優異表現的I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）在賽後記者會，將兒子也一同帶至會場，I.湯瑪斯的兒子頻頻做鬼臉、搖頭，可愛的動作讓網友直呼：「他是我看過最可愛的小孩！」

I.湯瑪斯今天在賽後接受NBA TV採訪，在回答問題時I.湯瑪斯的兒子在一旁嘴裡念念有詞，好像在模仿爸爸說話，而I.湯瑪斯講到笑出來的時候，他也跟著爸爸一起笑，甚至在採訪後段，還突然做出搖起頭來，動作相當可愛。

此段影片被剪輯上傳至NBA TV的官方推特，立刻吸引大批網友轉發，有網友直呼：「他是我看過最可愛的小孩！」也有網友幽默的回應：「有人認真在聽I.湯瑪斯在說什麼嗎？」

I.湯瑪斯與兒子。（截自NBA TV官方推特）