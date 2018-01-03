桃園‧千葉機場城市桌球交流賽 Lamigo老董透露曾1天狂打10小時

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府與日本千葉縣締結友好城市積極進行交流，籌辦的「桃園‧千葉機場城市桌球交流賽」，5日起在一連兩天國立體育大學室內網球館進行，雙方今天傍晚為賽事宣傳。桃園隊派出首次與老牛皮國際公司合作成立「桃園La new桌球隊」應戰，董事長劉保佑也是Lamigo球團老闆，他透露其實小時候全家就愛打桌球，即便後來做生意還有過「1天打10小時桌球很瘋狂，打到手受傷」的紀錄，至今全家仍熱愛桌球運動。

桃園市長鄭文燦表示，市府與老牛皮國際股份有限公司合作12年的「桃園市桌球菁英潛力選手培訓計畫」，投入約1億元經費進行桌球訓練，去年合作成立「桃園La new桌球隊」，遴選各級學校精英桌球選手，並於桃園巨蛋集中訓練，同時進行移地訓練，以提高選手各方面技能。此次交流賽參賽選手包含高中及大學生，這是桌球技巧進步最快的階段，透過此次交流賽，互相切磋球技，累積更多比賽經驗。

66歲劉保佑說，La new桌球隊原本在高雄，現在隨著Lamigo職棒球隊主場移至桃園，因為感受鄭文燦大力支持的熱情，雙方已排訂12年培訓計畫，目前正力邀中國世界第一的金牌選手當La new桌球隊客座教練，他期待4年、甚至8年後可以為台灣訓練出奧運得牌選手。

千葉縣教育廳教育振興部長奥山慎一也說，此次進行的城市桌球交流賽，實現雙方約定的交流事項，並促進台日青少年間的交流，增進彼此友誼。

一連兩天的賽事，除了桃園La new桌球隊，松山家商、內湖高工、國立體育大學、南湖高中、觀音高中也將參賽，與千葉縣桌球隊切磋球技。其中，千葉縣代表隊由12位高中生所組成，女子代表隊曾拿下日本關東地區比賽團體賽第3名，男子代表隊中，也有選手曾拿下日本千葉縣新手桌球比賽雙打賽冠軍，賽事精彩可期。

「桃園‧千葉機場城市桌球交流賽」5日起在國立體育大學室內網球館進行，雙方期盼「以球會友」。（記者李容萍攝）

「桃園‧千葉機場城市桌球交流賽」5日起在國立體育大學室內網球館進行，雙方期盼「以球會友」。（記者李容萍攝）

「桃園‧千葉機場城市桌球交流賽」宣傳海報。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

從小喜愛打桌球的Lamigo球團老闆劉保佑。（記者李容萍攝）