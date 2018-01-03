三鐵協會學生人頭會員爭議 幕後抹黑者是該校研究生？

〔記者廖聿偉／台北報導〕中華民國鐵人三項協會日前針對體育改革聯會在網路上發表的「學生人頭」和「千人口袋名單」的指控，發出三點聲明捍衛清白，並揚言要提告，體改聯今不甘示弱地表示，「所有發文皆有所本，歡迎三鐵協會來告。」

鐵人三項理事長劉玉峰對於體改聯的回應相當失望，甚至用「胡說八道」、「惡意抹黑」來形容，劉玉峰表示，「若指控我遊說學生入會，那就請公布時間、地點和名單，這學期的課程還沒結束，要找到這個班級很容易，我的課只有星期一、二的通識課，歡迎外界去查。」

劉玉峰表示，「想提告真的是忍無可忍，在課堂上絕對沒有跟學生談政治和選舉，會有這樣的不實指控，是因為某位運動傳播所的李姓研究生，因無法畢業，又熱衷於學運和公民運動，想要在體改聯會建功，才會刻意放假消息。」

相關新聞請見：

【人頭會員爭議攻防 體改聯強硬反擊】

對於此呂姓研究生，劉玉峰表示，「他目前是體改聯的一員，也跟時代力量黃國昌熟識，曾經有教過他，對他也很照顧，未料今天卻反過來指控協會莫須有的罪名，很不能接受。」

對於體改聯質疑協會擁有上千名的口袋名單，劉玉峰回應，北市大天母校區也才兩、三千人，擁有千人名單太離譜，若要指控就應該拿出證據，而不能隨便抹黑。

至於將投票年齡修改為18歲的指控，劉玉峰表示，「協會之前的確有計畫將投票年齡降到18歲，主要原因是小鐵人的年紀從七歲開始，經過十一年擁有投票權很合理，加上藍、綠兩黨都有意願將公民投票權降低至18歲，所以認為可以順應潮流，但最後體育署不贊同，三鐵協會也立刻修改回來，體改不應該只用單一且舊的文件，就進行抹黑，應該了解行政流程、查明真相，才不會再閉門造車，神遊夢囈。」