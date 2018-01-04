中職》2年前的今天 林智勝對兄弟道出這席話（影音）

〔體育中心／綜合報導〕2年前的今天，中信兄弟宣布以3年3600萬簽下「大師兄」林智勝，成為中職實施自由球員制度以來第1個轉隊成功的球員，至今仍是史上最高薪球員。

林智勝在2015年寫史上首次「333（3成打擊率、30轟、30盜）」紀錄，中信球團在該年上半季戰績不好時，就有評估年底是否網羅林智勝。時任領隊楊培宏說，他們是在2016年初3天連假接觸林智勝，促成1月4日的加盟記者會。

當時記者會上，大老闆辜仲諒親自出席，展現惜才之心，他知道林智勝從小家境也不好，努力奮發向上才有如今成就，對他相當肯定，希望他成為小球員的典範；楊培宏也說，能打響中職自由球員轉隊第一砲，辜董是重要幕後推手。

林智勝在記者會則說，小時候第1次看的職棒賽就是兄弟象、味全龍大戰，從此就喜歡上兄弟，打了12年職棒後終於能加盟兄弟，非常開心，絕對會燃燒小宇宙，目標就是幫球隊贏得總冠軍，這比任何個人紀錄都重要。

他也透露宣告成為自由球員時，有國外球隊接觸，但最後選擇放下從小的旅外夢想，主要是希望為年輕球員開一條路，讓自由球員制度更健全，甚至讓想打球的小朋友知道，只要努力，不管是出國或留在國內，都可以有很好的收穫。

2年前的今天，中信兄弟為林智勝辦加盟記者會。（資料照，記者張嘉明攝）

2年前的今天，中信兄弟為林智勝辦加盟記者會。（資料照，記者張嘉明攝）

2年前的今天，中信兄弟為林智勝辦加盟記者會。（資料照，記者張嘉明攝）