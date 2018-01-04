NBA》恩比德繳雙十 七六人擊敗馬刺奪三連勝

西蒙斯並列全場最高分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天七六人在自家主場迎戰馬刺，恩比德（Joel Embiid）、瑞迪克（J.J. Redick）、西蒙斯（Ben Simmons）聯手拿下67分，終場以112：102擊敗馬刺，拿下三連勝。

上半場結束七六人握領先優勢，甚至一度領先超過10分，不過第三節遭打出一波9：2攻勢，接著米爾斯（Patty Mills）投進一記三分彈並完成四分打，將比數拉進，以4分之差進入末節。

末節最後五分鐘艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）以轉身後仰投籃扳平戰局，七六人薩里奇（Dario Saric）在籃下積極進攻要到犯規，兩罰全中超前比數，不過米爾斯隨即回敬三分彈，雙方數度互換領先。

最後一分鐘馬刺3分落後，貝坦斯（Davis Bertans）連續錯失兩次三分球出手機會，之後七六人靠著瑞迪克、西蒙斯接連得分拉開比數。米爾斯在最後14秒掌握住兩次罰球，將比數追到4分差，不過之後馬刺沒有再得分，最後由七六人獲勝。

此役西蒙斯砍下全隊最高26分、5籃板、4助攻，恩比德則繳出21分、11籃板、4助攻的雙十表現，瑞迪克也有20分。馬刺則以米爾斯26分領銜，艾德瑞吉拿下24分、14籃板。

恩比德繳雙十表現。（美聯社）

馬刺控衛米爾斯。（法新社）