曾讓福原愛吞人生首敗 日本桌球天才為何消失了？

〔體育中心／綜合報導〕日本TBS電視台昨播放特別節目《消失的天才》，回顧曾在高中擊潰福原愛而爆紅的桌球選手宇土弘恵，為何後來上大學就不見蹤影，沒能像愛醬一樣活躍於國際賽。

宇土弘恵在2006年高中校際賽冠軍戰對上福原愛，當時的愛醬從沒輸過同世代的選手，未料遇上宇土，竟以9：11、9：11、10：12、6：11遭「剃光頭」，吞下17年來首敗，賽後被拍到沮喪地蹲在場邊，雙眼無神放空好一陣子。

對於那次壓倒性勝利，宇土說當時賽前有聽說是愛醬高中最後一次校際賽，心想絕對要贏下比賽，每天都在研究對戰策略，後來得知邊線深處的長球是愛醬的弱點，因而徹底在比賽中進攻，讓福原愛手足無措。

由於賞給愛醬17年來首敗，宇土一戰成名而爆紅，得以進入關西名校立命館大學。然而，她也因此背負「贏愛醬」的壓力，旁人以「那個打贏愛醬的人」稱呼她，隊友跟監督則認為她理所當然會贏球。宇土說，「比賽突然變得很恐怖，我記得當時真的非常討厭桌球。」

後來宇土沒能再擊敗愛醬，也不像她一樣能活躍於國際賽場。被問及是否會有「如果當時沒贏福原愛」的想法，宇土說，「當然會有，每天都在哭，輸球也哭，覺得很不甘心，又很丟臉。」

然而，相較於從年幼時期就背負日本全國期待、還是能繳出成績的福原愛，宇土坦言是自己逃避了現實，不夠努力，不過現在的她又重回桌球懷抱，當了教練，希望未來能跟男友一起開桌球教室。

宇土弘恵較12年前略顯福態。（取自TBS）