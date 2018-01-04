NBA》東部雙強對決！塞爾提克14分差擊退少了I.湯瑪斯的騎士

厄文（左）、詹姆斯（右）。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士「矮腳虎」I.湯瑪斯昨風光歸隊，不過今日無緣見到他對決前東家塞爾提克的戲碼，地主綠衫軍趁對手少一大將，逼得騎士命中率不到40％，且團隊共6人得分上雙，以102：88大勝，以一波4連勝，續居東部龍頭。

塞爾提克首節靠著史馬特（Marcus Smart）、羅齊爾（Terry Rozier）在最後3分鐘輪流搶分，首節取得32：21領先；騎士射手柯佛次節4顆三分球，搭配詹姆斯也有分數進帳，將差距縮減至5分落後，不過，綠衫軍上半場全員都有發揮，投籃命中率46％勝過騎士的36.4％，且上陣10位球員僅前鋒奧列耶（Semi Ojeleye）沒得分，史馬特12分、羅齊爾10分、厄文（Kyrie Irving）8分，綠衫軍半場取得55：47領先。

易籃後，塞爾提克菜鳥塔圖姆（Jayson Tatum）率隊展開凶猛攻勢，打得客軍難以招架，綠衫軍末節還握有逾20分領先，逼得騎士黯然在客場接受兵敗事實。

塞爾提克此仗6人得分達雙位數，塔圖姆15分、J.布朗14分、史馬特15分；羅齊爾投進4顆三分球，貢獻20分；主控厄文11分、9籃板與ˊ助攻；哈佛德（Al Horford）11分、9籃板。

綠衫軍贏球關鍵在於，騎士全場命中率相當低迷，僅34.8％，詹姆斯（LeBron James）19分、7籃板與6助攻；第二節砍進4顆三分球的柯佛則進帳15分；洛夫（Kevin Love）此仗打得荒腔走板，11投僅1中，拿到慘不忍睹的2分。

厄文（右）、詹姆斯（左）。（法新社）

厄文。（法新社）

I.湯瑪斯今天沒上場。（今日美國）