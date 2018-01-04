NBA》柯瑞有夠狂！3.4秒致勝三分彈 率勇士力退小牛

柯瑞（左）投進6顆三分球。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕近況火燙的金州勇士今日在客場碰上近期也有4連勝的達拉斯小牛，勇士一哥「萌神」柯瑞（Stephen Curry）投進6顆三分球，包括最後3.4秒的致勝三分彈，助隊以125：122擊敗小牛。

柯瑞前役傷癒復出對灰熊，全場飆進10顆三分線，經過多日休息後，他手感並未走低，這回首節8投5中，包括3顆三分球，攻下15分；小牛D.包威爾（Dwight Powell）次節貢獻12分，一度助隊從雙位數落後，又追到3分差，而萌神半場結束就拿到20分，搭配杜蘭特（Kevin Durant）挹注16分，衛冕軍以67：61領先地主。

易籃後，小牛近況確實不錯，持續與勇士搏鬥，且末節雖剩3分18秒，落後11分，但地主軍未曾想要放棄，在39.1秒、12.1秒兩度把戰局扳平，無奈仍擋不住柯瑞的關鍵神射，無緣在主場收下5連勝。

柯瑞此仗19投11中，包括三分球13投6中，攻下32分、8助攻與5籃板；杜蘭特（Kevin Durant）25分、11籃板；K.湯普森（Klay Thompson）25分；D.格林（Draymond Green）18分、10籃板，「四巨頭」合力貢獻100分，克服板凳火力熄火的問題。

小牛此仗表現最佳為射手麥休斯（Wesley Matthews）22分進帳，而D.包威爾貢獻21分，助板凳大軍合力轟進51分，遠勝勇士的18分。

柯瑞。（法新社）

杜蘭特。（法新社）

k.湯普森。（今日美國）

杜蘭特（左）、麥休斯（右）。（今日美國）