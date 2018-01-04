電競》燒毀！斷開鎖練！ 星海火焰兵「爆焰」加入《暴雪英霸》

[1]星海火焰兵「爆焰」加入《暴雪英霸》。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕「萬象界域」再添新英雄！來自《星海爭霸》的「爆焰」邁爾斯˙路易士下士即將成為《暴雪英霸》一員，目前「爆焰」已於測試伺服器上線，相信熟捻用火的他很快就會正式與玩家見面，以下為「爆焰」技能組介紹：

英雄特性：縱火狂

獲得 25 點護甲，並且每 0.5 秒對附近敵人造成 40 點傷害，持續 4 秒。噴射火焰每擊中一個英雄，可使「縱火狂」的冷卻時間降低 5 秒。

主要技能：

噴射火焰（Q）－發出兩道噴射火焰，對擊中的敵人造成 83 點傷害。噴射火焰可點燃路徑上的燃油。

燃油（W）－方位指定技能。朝目標方向拋出一灘燃油，持續 5 秒，使燃油中的敵人移動速度降低 40%。噴射火焰噴中燃油時，可使其燃燒 2.5 秒。點燃的燃油不會對敵人造成緩速效果，但是每 0.3 秒會造成 18 點傷害。「爆焰」若是站在點燃的燃油中，每0.3 秒會恢復 49 點生命值。使用次數最多可累積 2 次。

火焰推進器（E）－0.5 秒後衝向前方，撞擊一名敵方英雄，對目標以及附近的敵方英雄造成 52 點傷害，並且使其昏迷持續 1.25 秒。

英雄絕技：

空投碉堡（R）－0.5 秒後部署一座 1300 點生命值的碉堡並且進入其中。「爆焰」和盟友可以任意進入或離開碉堡。在碉堡內的人員可以使用火焰噴射器，對直線路徑上的敵人造成 179 點傷害。離開碉堡會獲得 25 點護甲，持續 2 秒。碉堡可存在 10秒，或者直到被摧毀為止。

爆燃（R）－引導最多 2.6 秒，結束時使附近敵人緩速 60%，並且對他們每 0.5 秒造成 48 點傷害。爆燃的緩速效果和持續傷害會隨著引導的時間提高，最低為 1 秒，最高為 5秒。引導時，「爆焰」的移動速度降低 50%。

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