網球》女雙球后詹詠然為妹復仇 布里斯本連勝晉4強

詹詠然（前）與新搭檔赫拉可娃（後）。（取自詹詠然臉書）





〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳網大滿貫暖身、男女共站的布里斯本網賽，詹詠然為妹妹詹皓晴復仇，女雙次輪她與捷克名將赫拉可娃（Andrea Hlavackova）持續磨合， 連續搶7得逞，7：6（7：5）、7：6（7：2）強壓烏克蘭琪涵諾克（Nadiia Kichenok）／澳洲羅迪歐諾娃（Anastasia Rodionova），「然赫配」2連勝晉級4強。

芳齡28歲的詹詠然，現為女雙世界球后，在老搭檔「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）退休之後，本季改與年長2歲、暫居第5席的赫拉可娃首度合拍，也榮膺大會頭號種子。第2輪面對來勢洶洶的「烏澳聯軍」，「然赫配」陷入苦戰，開賽第3局率先破發，但第8局發球失手遭扳平，盤末第11、12局又互破，戰線拉入搶7才發揮經驗優勢，驚險先馳得盤。次盤「然赫配」仍與高大勁敵相互破發拉鋸，再度纏鬥進入第2度搶7，戰線吃緊時「然赫配」發動反撲，前後排強勢夾擊下，從1：2連下6分，直落2鎖定準決賽門票。

至於詹皓晴與斯洛維尼亞老戰友史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）首輪歷經「超級搶10」激鬥，就栽在「烏澳聯軍」老冤家的拍下，小詹無緣開胡與姊姊會師8強，如今則由大詹代為討回顏面。