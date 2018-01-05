西部雙雄正面對決 今日賽事預告與轉播

柯瑞昨投進致勝三分球。（美聯社）

早安，自由體育替讀者獻上精彩賽事與轉播。

NBA例行賽持續開打，火箭坐鎮主場迎戰勇士，當家球星哈登（James Harden）因二級左大腿筋拉傷，至少要高掛免戰牌兩週，所幸上一場有格林（Gerald Green）挺身而出，攻下全隊最高27分，適時填補哈登的空缺；而勇士隊後衛柯瑞（Stephen Curry）傷癒復出後手感發燙，近2場分別攻下38分、32分，上一場面對獨行俠隊更投進一顆致勝的三分球，並帶領球隊取得二連勝，今天西部雙雄正面對決，誰能勝出呢？

另一場比賽由雷霆客場對決快艇。雷霆球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）依舊保持MVP級身手，近5場比賽有4場得分突破30分，今天是否能夠延續好表現並帶領球隊贏球呢？快艇隊近期也取得4連勝，將力拼5成勝率重返季後賽。精采比賽，請球迷們不要錯過囉！

SBL例行賽本周同樣在高雄舉行，本日首場比賽將由璞園迎戰富邦，目前排名暫居二、三名的兩隊會擦出什麼樣的火花呢？另一場比賽則由台啤挑戰台銀，今年打出新氣象的台銀隊目前以7勝3敗暫居龍頭，洋將賈西亞平均24.1分與13.7籃板功不可沒。台啤則希望擺脫墊底的命運，力爭上游。喜愛籃球的朋友請鎖定轉播囉！

NBA例行賽

09:00 勇士VS火箭 愛爾達體育一台 ELEVEN SPORTS 1

11:30 雷霆VS快艇 緯來體育

SBL例行賽

18:00 璞園VS富邦

20:00 台啤VS台銀

地點：高雄巨蛋

轉播:緯來體育、愛爾達體育二台

爆米花聯盟

13:00 台灣電力VS台中運動家

17:00 崇越隼鷹VS新北市

轉播:愛爾達體育二台