MLB》川普上任後最大團？太空人應約參訪白宮

2017世界大賽冠軍太空人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國總統川普上任後種族政策惹議，體壇反彈聲浪不斷，NFL、NBA球員抗議不斷，也有人因此拒訪白宮，不過世界大賽冠軍太空人隊這次接受了來自白宮的邀請。

冠軍球隊受邀參訪白宮，是美國體育的知名傳統，但在川普上任後被不少球隊拒絕，最早是騎士趕在川普上任前參訪白宮，去年超級盃冠軍愛國者雖於4月照常白宮行，但大咖球星布雷迪（Tom Brady）、班奈特（Martellus Bennett）等人都沒出席，導致出席人數銳減，最後則是勇士隊因為柯瑞（Stephen Curry）公開表示無意赴約，川普一氣之下拒邀勇士到白宮，掀起外界一陣撻伐。

太空人棒球事務部門總裁Reid Ryan今天表示，太空人計畫前往白宮，慶祝世界大賽冠軍，「這是一項傳統和榮譽，對許多人而言，作為棒球和世界大賽冠軍代表，這可能是他們唯一一次被邀請到白宮的機會，所以在白宮打電話來邀請的時候，身為一個團隊，這既是我們的責任也是義務。」

至於什麼時候成行，Ryan說還沒定調，由於今年他們不會和國聯華盛頓國民交手，最近的金鶯系列賽則在9月27日才開打，因此白宮之旅可能提前在春訓時進行。