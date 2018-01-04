舉重》陳葦綾遞補奧運金牌獎金未入帳 後悔當初五百萬泡沫化

2008北京奧運女子舉重48公斤級遞補金、銀牌的陳葦綾和盧映錡，兩人獎牌於去年10月，國際奧會就已寄發給我國奧會。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2008北京奧運女子舉重48公斤級遞補金、銀牌的陳葦綾和盧映錡，兩人獎牌於去年10月，國際奧會就已寄發給我國奧會，但至今仍未頒發，虧欠的國光獎金也未補回，陳葦綾感嘆，「我明白奧會工作繁忙，但七百萬換算每個月的利息真的差很多。」

奧會秘書長沈依婷則表示，「目前獎牌和文件以送達，但仍要等待國際奧會發送獎狀，收到後舉行頒獎儀式，舉重協會也會立刻將章程送到體總，向體育署核發國光獎金。」

陳葦綾遞補北京奧運舉重金牌。（資料照，記者林正堃攝）

根據當年的國光獎章制度，陳葦綾奪金可獲得1200萬元獎金，扣除原本已領的500萬，體育署須補齊700萬的差額。

若以目前台銀牌告利率一年期定存固定利率1.05%來推算，陳葦綾遲遲未領到的700萬，一年換算利息就短少了73500元。

體育署競技組長洪志昌強調，「絕對會補發國光獎金的差額，但不會計算利息，因為獎牌遞補是國際奧會後來才公布的訊息。」

根據體育署規定，當初選擇月俸或一次全領都無法再變更，陳葦綾透露，「十年前領的五百萬因投資失敗，幾乎已泡沫化，原希望能改成月領，但礙於規定無法變更，未來若拿到這筆錢，會全數交給長輩，由他們去理財，畢竟我也必須替退休人生做打算。」