陳偉殷化身伊甸公益大使 慢飛天使琦琦的故事有洋蔥

旅美球星陳偉殷4日擔任任伊甸公益大使 ，發行「陳偉殷一卡通公益卡」，並抱起「慢飛天使」琦琦，歡樂互動。（記者張嘉明攝）

〔體育中心／綜合報導〕孩子的起跑點，是人生的第一個階段，往往也是最容易被忽略的時期。伊甸基金會長期關心每一位0至6歲兒童發展，把握學習最快速的黃金期，提供遲緩兒「慢飛天使」早期療育服務。伊甸今（4）日舉辦「一卡愛心 無限通行」記者會，特地邀請旅美球星兼超級奶爸的陳偉殷擔任公益大使，分享連續兩年關心慢飛天使的點滴，並呼籲社會大眾重視慢飛天使的療育需要，期盼各界共同投入資源，孩子的未來無限通行！

一卡通與聯邦銀行和伊甸基金會首次合作發行愛心公益卡，邀請陳偉殷擔任本活動公益大使，三方攜手發行三款「陳偉殷一卡通公益卡」，凡1月5日起至一卡通官網或Yahoo超級商城購買限量版「伊甸陳偉殷公益紀念一卡通」，每購買乙張，一卡通與聯邦銀行就為您捐出100元，作為伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」經費。

旅美球星陳偉殷不僅是兩個孩子的父親，對兒童相關的議題也相當關心，更能設身處地的感受家有慢飛天使的家長育兒的辛苦。陳偉殷分享他看見的慢飛天使家庭，他們的早療復健道路猶如一場運動賽事，唯有不間斷努力及練習，才能跨出障礙，呼籲社會大眾一起關懷慢飛天使的學習與成長，為慢飛天使們募集百萬的早期療育的服務經費。

接受陳偉殷擁抱的小嘉賓，是今年四歲的琦琦，她和姐姐皆遇到了發展遲緩的問題。姐姐目前就讀國小二年級，目前已經跟上了學習進度，但是琦琦的學習落後較為嚴重。媽媽在琦琦一歲七個月，帶她進入伊甸桃園市第一區早期療育社區資源中心接受時段療育課程，從不會走不會爬，只能在地上用力哭表達想玩的心情。經過一年十個月的早期療育，終於學會走路和上下樓梯，動作能力大幅提升，更開心的是她學會了開口叫媽媽，目前轉銜至一般幼兒園且在校適應良好，能力持續進步中，著實讓琦琦媽媽備感欣慰。

旅美球星陳偉殷4日擔任任伊甸公益大使 ，發行「陳偉殷一卡通公益卡」，並抱起「慢飛天使」琦琦，歡樂互動。（記者張嘉明攝）

人生的起跑點都不盡相同，有愛扶持就能讓大家一起前進！陳偉殷邀您一起關愛慢飛天使，響應「一卡愛心 無限通行」公益活動，活動期間1/5~1/18還有特別的預購驚喜！只要於一卡通yahoo超級商城預購「伊甸陳偉殷公益紀念一卡通」，就可參加抽獎，幸運的朋友就有機會擁有陳偉殷親筆簽名球衣、T-Shirt、簽名球及簽名一卡通公益卡等多項限量商品。或上伊甸官網響應捐款，單筆捐600元贈一卡通陳偉殷紀念套卡乙組；單筆捐1,200元，加贈74盎司陳偉殷LOGO證件套乙個。詳情請上伊甸基金會活動專頁loveipass.eden.org.tw，或電洽伊甸捐款專線（02）2230-6685，劃撥帳號05793779，戶名：財團法人伊甸社會福利基金會，備註：一卡愛心 無限通行。