羽球》戴資穎注意了！ 10冠前球后霸氣點名（影音）

〔體育中心／綜合報導〕生涯有10座超級賽冠軍的印度27歲前球后賽娜（Saina Nehwal），前役在印度聯賽遭戴資穎直落二，苦吞對戰6連敗。她昨天接受CNN獨家專訪霸氣點名，2018年最想擊敗的選手就是小戴。

賽娜是印度史上首位球后，卻在2016年飽受傷痛之苦，年底將印度一姐位置讓給辛度（P. V. Sindhu），2017年雖然拿下世錦賽季軍，但超級賽1冠難求，排名一度滑落至16，直到最近才又重返前10的行列。

前球后直言，從傷痛回歸賽場不容易，手術讓一切都回歸原點，但27歲的她希望向偶像費德爾（Roger Federer）看齊，讓年紀看起來只是個數字。

「我們這個世代大部分都只能打到26-27歲，但過去的人即便到34歲還能打，像張寧34歲還能拿奧運冠軍，到了這個年紀並不是說就不能動了，但你要維持身體。」賽娜說。

現正進行的印度羽球聯賽（PBL）從2013年開辦至今，賽娜說當時從沒想過能在自己的國家打這種聯盟，因為除了板球之外，印度其他運動員很難賺錢，PBL的出現改變很多事情，幫助她們逐漸能擊敗中國或南韓人。

在CNN快問快答中，賽娜被問到2018年最想擊敗的選手是誰，她毫不猶豫點名就是現任球后戴資穎，畢竟上次在大賽擊敗小戴得追溯至2013年3月15日瑞士公開賽，此後狂吞6連敗，一勝難求，今年希望能取得睽違5年的大賽首勝。

戴資穎。（歐新社）