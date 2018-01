〔體育中心/綜合報導〕日籍強投達比修有平時自主訓練時會用左手練投,藉此來維持身體的平衡發展,大聯盟官網今天也PO出達比修近日練球的影片,他不只能用左手投球,也可以投出三種變化球,球速最快達113公里。

達比修有左右手皆能投球,展現驚人的控球能力,他也能利用左手投出多樣變化球,滑球、曲球和變速球都難不倒他,雖然不能全力飆速,但達比修仍投出113公里的速球,而據傳他最快能飆到128公里。

雖然達比修用非慣用手練投早以不是新聞,但「運動畫刊」記者達西(Kenny Ducey)仍在推特分享影片,直呼:「太令人驚奇了!」

Yu Darvish is throwing 68 with his left arm and mixing in a changeup and slider. I'm amazed pic.twitter.com/Ivjgut8sAq