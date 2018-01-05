NBA》不願與I湯共享 皮爾斯：球衣退休日想和Kobe一樣

「真理」皮爾斯34號球衣將在2月12日退休。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克將在2月12日舉辦「真理」皮爾斯（Paul Pierce）的球衣退休儀式，而同日也會播放向轉隊至騎士隊I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）的致敬影片，對此，40歲老將皮爾斯覺得相當不妥。

皮爾斯1998年選秀會以第1輪第10順位被塞爾提克選中，效力長達15個賽季，2008年與賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen）組成三巨頭，攜手率隊殺進總冠軍賽，最後擊退宿敵湖人，皮爾斯拿下個人生涯首冠，並獲選總冠軍戰賽MVP，2013年後分別轉戰至籃網、巫師和快艇，雖然未能留在波士頓退休，但老東家在2月12日與騎士之戰中，將為他舉辦球衣退休儀式，感謝他這15年來的貢獻。

塞爾提克在季前交易當家主控I.湯瑪斯，換來騎士球星厄文，原本要在昨天兩隊交手時播放感謝I.湯瑪斯的致敬影片，不過由於他沒有上場，本人也打算延期所以並未播出，而球團則是考慮延至2月12日，與皮爾斯的退休儀式同日舉辦。

對此，皮爾斯表示，那一晚是屬於他的，不希望與別人一同分享榮耀和喜悅，他也強調，不是I.湯瑪斯不值得有這樣的待遇，而是希望能有和湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）一樣，屬於自己的退休儀式。

塞爾提克總管安吉（Danny Ainge）認為，賽前播放向I.湯瑪斯致敬的影片，並不會影響到皮爾斯，他包辦那晚的開胃菜、主菜和甜點，這將會是一個值得紀念的時刻。

I.湯瑪斯則回應，那天他的家人也會到場觀禮，「那晚是屬於皮爾斯的，影片只佔一小部分，不會搶走鋒頭，」他只想和家人一同分享這座城市對他的熱愛和感激之情，自己沒有想過要從皮爾斯身上得到什麼，他已經在波士頓待了15年，在球迷心中的地位相當崇高，自己無法與他比較。

I.湯瑪斯。（資料照，法新社）