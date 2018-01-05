日職》藤浪表現不佳是跑步太少？ 達比修霸氣開酸

達比修有。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎23歲年輕好手藤浪晉太郎上季控球不佳，一度被下放二軍調整。日本職棒名將落合博滿認為，藤浪晉太郎下盤不穩，要多跑步，這番話讓大聯盟日籍投手達比修有相當不滿。

擁有「浪速達比修」之稱的藤浪晉太郎，去年他控球走鐘，整季出賽11場，有著3勝5敗防禦率4.12的表現，他在59局投球，就投出45次保送、8次觸身球、5次暴投。

落合博滿和阪神虎監督金本知憲日前接受《Sponichi Annex》專訪，其中落合博滿認為藤浪晉太郎成績不好，「就是跑太少，下盤弱。」並指控球好的投手主因還是在跑步，認為藤浪應該多練下半身才行。

被問到希望藤浪晉太郎復活，金本知憲說，藤浪從高中畢業進入職棒後就有10勝、11勝、14勝，但他上任後（2016年接任阪神監督）就垮了，他完全沒有干涉藤浪的投球姿勢，都交由其他人做。

落合博滿認為，要讓藤浪晉太郎一直跑，「跑到把投球忘記，要建立起下盤，不能沒有體力。」他還說，美國投手也是勤跑步，他們都早上4、5點就開始跑，下午跟家人過、帶小孩，都是在別人看不到的時候訓練，「他們訓練量說不定還比日本選手還都多。」

對此，達比修有在推特上開酸，「『跑得還不夠，繼續跑。』如果沒效，『投得還不夠，繼續丟』，這樣還不行的話，『精神薄弱，再繼續跑』。無限輪迴。」

藤浪晉太郎這個月將飛往美國德州，與達比修有一起自主訓練，洛杉機道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）也會一同來訓練，藤浪晉太郎有機會向塞揚強投請教；另有日本球迷希望達比修有能「拯救」藤浪晉太郎。

藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）

日本名將、中日龍前監督落合博滿。（資料照，記者劉信德攝）