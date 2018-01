NBA》5年前動態回顧成話題 恩比德：有一天我會成為全明星

恩比德。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA明星賽將在2月中登場,許多球員將其視為榮譽的象徵,七六人「推特王」恩比德(Joel Embiid)稍早在推特上轉發5年前的推特,並獲得1.1萬個轉發次數。

稍早恩比德轉發自己5年前的推特,文中表示「我有一天會成為明星#動力」此一動態回顧,短時間內引起網友熱烈討論,有網友在底下貼出他與新秀西蒙斯(Ben Simmons)、佛爾茲(Markelle Fultz)的傷兵照,也有網友表示認同他的看法,稍早這則貼文引起1.1萬個轉發、2.7萬個讚。

近日全明星賽第一階段的票數公布,恩比德也在榜上,目前他擁有43萬3千票,位居東部第4,在他前面的則有「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)、詹姆斯(LeBron James)、厄文(Kyrie Irving)等人。

The #NBAAllStar Voting First Returns for Eastern Conference players!



VOTE NOW: https://t.co/UjbrNUQ7Vw pic.twitter.com/ltlmLAo6S9