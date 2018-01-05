NBA》5年前動態回顧成話題 恩比德：有一天我會成為全明星

2018/01/05 12:54

恩比德。（法新社）　

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽將在2月中登場，許多球員將其視為榮譽的象徵，七六人「推特王」恩比德（Joel Embiid）稍早在推特上轉發5年前的推特，並獲得1.1萬個轉發次數。

稍早恩比德轉發自己5年前的推特，文中表示「我有一天會成為明星#動力」此一動態回顧，短時間內引起網友熱烈討論，有網友在底下貼出他與新秀西蒙斯（Ben Simmons）、佛爾茲（Markelle Fultz）的傷兵照，也有網友表示認同他的看法，稍早這則貼文引起1.1萬個轉發、2.7萬個讚。

近日全明星賽第一階段的票數公布，恩比德也在榜上，目前他擁有43萬3千票，位居東部第4，在他前面的則有「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）等人。

相關關鍵字： 籃球 恩比德 七六人

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