NBA》成尼克板凳暴徒 M.畢斯利：前教練不夠信任我

M.畢斯利近日表現突出。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克板凳暴徒M.畢斯利（Michael Beasley）近日表現搶眼，更常在關鍵時刻為球隊挺身而出，不過他的職業生涯其實並不順遂，談及明將面對自己曾三度效力的熱火隊，M.畢斯利說：「我覺得史波斯查（Erik Spoelstra）應該更信任我的。」

「我認為我能為那支球隊（熱火）做更多事，但總教練史波斯查顯然不是我的粉絲。」前役再度攻下全隊最高20分的M.畢斯利表示，不過這些都是過去的事了，我們之間很好。

M.畢斯利是2008年選秀榜眼，菜鳥球季就有亮眼成績，不過隔年表現不如預期，2010年熱火為了完成詹姆斯（Lebron James）與波許（Chris Bosh）的交易將他釋出。

M.畢斯利2008年被熱火以首輪第2順位選中。（資料照，美聯社）

不幸的是，M.畢斯利隔年又傳出無照駕駛、性騷擾等負面新聞，導致行情一落千丈，此後待過灰狼、太陽、火箭、公鹿等多支球隊，也曾兩度回鍋熱火，更曾赴中國CBA打球，職業生涯起起伏伏。

談到名人堂球星、前熱火隊總裁萊里（Pat Riley），M.畢斯利說：「他是我最喜歡的球員之一，他在我的職業生涯中幫助我許多。」此外若M.畢斯利持續維持最佳狀態，將有機會角逐最佳第六人獎項，他也被看好是本季進步最多的球員。

本賽季至今，M.畢斯利為尼克出賽32場，平均上場18.5分鐘，繳出11.7分4.8籃板1.3助攻的成績，近10場場均18.3分。