NBA》捐款近9千萬元 杜蘭特回饋母校籃球

杜蘭特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）日前宣布捐款300萬美元（約8867萬新台幣）給母校德克薩斯大學，幫助母校籃球提升領導素質及場館品質，而德克薩斯大學預計以杜蘭特的名字重新命名兩座籃球館。

杜蘭特本次所捐的300萬美元，有250萬被指定使用在德克薩斯大學的籃球資源上，剩下的50萬則將幫助整修更衣室、練習場地及各項設備的升級。為感謝杜蘭特的捐贈，德克薩斯大學將其兩座體育館分別更新命名為「凱文杜蘭特德克薩斯籃球中心」及「凱文杜蘭特男子籃球場」。

此外杜蘭特也在聲明中表示，「替德克薩斯大學長角牛隊效力時，幫助我立下基礎，做為球隊一員我才有今天的成就，德克薩斯大學永遠是我的家。對我來說，能繼續回饋母校是非常重要的，這樣能確保所有學生未來擁有成功的機會，能與德克薩斯大學保持如此緊密關係是我的榮幸，我很感激自己做出的貢獻。」

德克薩斯大學長角牛隊總教練史瑪特（Shaka Smart）說：「每當我有機會拜訪杜蘭特時，我都對他的真誠留下深刻印象，這次的禮物對我們來說意義相當重大。」

2006-07賽季時，杜蘭特曾率領長角牛隊闖進32強，當時他場均攻下25.8分11.1籃板1.3助攻的成績，之後他便投入NBA選秀，並獲西雅圖超音速（現雷霆隊）選中成為榜眼。

杜蘭特效力德克薩斯大學時期。（資料照，路透社）

杜蘭特效力德克薩斯大學時期。（資料照，路透社）