MLB》大谷接下傳奇背號 大前輩等不及要看他的表現

大谷翔平。(資料照,今日美國)





〔體育中心/綜合報導〕日本「投打二刀流」大谷翔平確定落腳洛杉磯天使隊,而他也將身穿新背號「17」號球衣,在大聯盟展現強投豪打的身手。對此,曾穿過同背號球衣的大前輩厄斯泰(Darin Erstad)也送上祝福,並穿上大谷T恤力挺後輩。

厄斯泰是1995年的選秀狀元郎,效力天使長達11年,2000年繳出個人生涯代表作,繳出3成55打擊率、25轟、100分打點和240安的恐怖數據,2002年助隊拿下世界大賽冠軍,他曾3度拿下金手套獎並入選兩次明星賽,他也是史上第一位奪下內、外野金手套獎的球員,天使隊史達成百轟、百盜的第一人。他闖蕩大聯盟14年,共打過天使、白襪和太空人,生涯共累績1697安、124轟、179盜、699打點和打擊率2成82的成績。

厄斯泰目前擔任內布拉斯加大學的總教練,而他在天使時期,就是身穿17號球衣拚戰,如今由大谷翔平承接這光榮的背號,他近日在個人推特上PO出身穿印有大谷名字和背號T恤的照片,並說道,已經等不及要看大谷新球季的表現了。

My back ordfinally showed up. Hope he doesn't roll over to second base as many times as I did! Cannot wait for the season to start even though my smedium does not fit! pic.twitter.com/fTespWaArm