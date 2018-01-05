MLB》大谷接下傳奇背號 大前輩等不及要看他的表現

大谷翔平。（資料照，今日美國）





〔體育中心／綜合報導〕日本「投打二刀流」大谷翔平確定落腳洛杉磯天使隊，而他也將身穿新背號「17」號球衣，在大聯盟展現強投豪打的身手。對此，曾穿過同背號球衣的大前輩厄斯泰（Darin Erstad）也送上祝福，並穿上大谷T恤力挺後輩。

厄斯泰是1995年的選秀狀元郎，效力天使長達11年，2000年繳出個人生涯代表作，繳出3成55打擊率、25轟、100分打點和240安的恐怖數據，2002年助隊拿下世界大賽冠軍，他曾3度拿下金手套獎並入選兩次明星賽，他也是史上第一位奪下內、外野金手套獎的球員，天使隊史達成百轟、百盜的第一人。他闖蕩大聯盟14年，共打過天使、白襪和太空人，生涯共累績1697安、124轟、179盜、699打點和打擊率2成82的成績。

厄斯泰目前擔任內布拉斯加大學的總教練，而他在天使時期，就是身穿17號球衣拚戰，如今由大谷翔平承接這光榮的背號，他近日在個人推特上PO出身穿印有大谷名字和背號T恤的照片，並說道，已經等不及要看大谷新球季的表現了。