NBA》「背靠背」吃不消 尼克波辛傑斯直呼累了

波辛傑斯（中）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約尼克最近10戰7敗，戰績滑落至東部第10，尼克結束「背靠背」（back to back）的比賽後，「波神」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）坦言，真的讓他累垮了。

尼克前場以103：121不敵華盛頓巫師，賽後波辛傑斯說，「我很累，我現在非常的疲憊。我有一天能讓我的雙腿休息，盼然後回來打更好，嘗試帶給球隊更多能量。」尼克過去9場輸了7場，客場戰績3勝13敗，接著未來15場比賽有12場是回到主場麥迪遜廣場花園，尼克本季主場戰績為15勝7敗，明顯優於客場。

波辛傑斯本季出賽32場，平均上場時間為32.3分鐘，繳出場均23.8分、6.7籃板、2.2次阻攻、1.3次助攻，但近10場出賽8場，波辛傑斯的場均得分下滑至19分，投籃命中率也下滑至3成6、不及本季平均的4成39。他表示，現在對手都重兵看防他，「他們的目光都放在我身上，無論我走到哪，都會有撞、推擠等動作在等著我。」

尼克後衛小哈達威（Tim Hardaway Jr.）受傷缺席比賽後，尼克整隊都受到影響，波辛傑斯的投籃命中率也降低，「沒有小哈達威讓事情不再簡單。」波辛傑斯說，希望小哈達威能早點回來，分擔他和其他隊友的壓力。

波辛傑斯（左）。（資料照，今日美國）