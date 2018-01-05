日職》自責操壞天才投手 傳奇監督當面認錯道歉

〔體育中心／綜合報導〕日本TBS電視台日前放送特集《消失的天才》，找到名監督野村克也自責操壞的天才投手伊藤智仁。節目中，這位日職生涯有1565勝的82歲名監督，為昔日調度當面向子弟兵道歉。

1992年選秀會，時任養樂多監督野村克也獨排眾議，跳過松井秀喜選擇伊藤智仁，當時這位有150公里速球、犀利滑球的投手，新人年相當活躍，開季2個半月繳7勝2敗、防禦率0.91，但也投了1733球，隨後在7月4日對巨人的比賽中傷到右肘，開始痛苦的復健之路。

伊藤足足在一軍缺席2年，1996年後段才復出，隔年轉任終結者獲東山再起獎，卻在2001年右肘、肩傷復發，2003年在二軍引退。伊藤表示，當年醫師告訴他，因右肩血液循環問題甚至可能危及性命。

野村表示，如果伊藤的手肘沒有被他操壞，一定會更加活躍。後來節目特別安排伊藤跟野村見面，野村當面跟他說，「我強烈認為這是我的責任，真得很抱歉，如果是其他監督來帶，你一定能有更好的紀錄，是我阻礙到你了，對不起。」

面對野村突如其來的真情告白，伊藤起初有點說不出話，後來表示他認為是自己的責任，希望監督不要再這麼想，「在那個先發完投很正常的年代，我覺得投到最後是使命，監督，我沒有放在心上。」

野村克也（右）曾在樂天帶過我國投手林恩宇。（資料照，記者王藝菘攝）