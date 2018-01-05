NBA》日前曾喊話復出 快艇今宣布「小河流」再休兩週

「小河流」A.瑞佛斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇後衛「小河流」A.瑞佛斯（Austin Rivers）因上週扭傷阿基理斯腱，已缺席3場比賽，日前他曾向球隊喊話希望復出，不過快艇官方今天宣布，A.瑞佛斯至少還要休息兩週再重新進行評估。

上週交手湖人時，A.瑞佛斯在第四節與隊友迪卡爾（Sam Dekker）發生碰撞，隨後失去重心倒地，得靠著工作人員攙扶回更衣室。

「很明顯地，這不是好消息。」快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）表示，球隊必須找出解決方法，其他球員得跳出來幫助球隊，「聽著！這是我們一整年都要做的事。」

快艇本季飽受傷兵困擾，「天空貝」貝佛利（Patrick Beverley）因右膝半月軟骨撕裂賽季報銷；「歐洲第一控」特奧多西奇（Milos Teodosic）因左腳足底筋膜炎缺陣近兩個月；一哥葛瑞芬（Blake Griffin）因左膝傷勢缺陣過13場比賽，加林納里（Danilo Gallinari）則仍在處理左臀部傷勢，預計1月底重新評估。

總教練瑞佛斯無奈的說：「這已經很長一段時間了，今年真的太瘋狂了，我不曾經歷過這樣的事情。」快艇本季至今僅小喬丹（DeAndre Jordan）從未缺席。

小喬丹。（資料照，美聯社）