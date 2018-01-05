電競》STEAM公布最多玩家使用顯卡 NVIDIA成最大贏家

12月最多玩家使用的顯示卡排名前五分別為：NVIDIA GeForce系列的GTX 1060、GTX 750 Ti、GTX 960、GTX 1050 Ti與GTX 950。（取自STEAM）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕遊戲平台STEAM每個月都會對用戶進行硬體及軟體調查，日前2017年12月統計出爐，顯示卡前15名均由NVIDIA囊括，最多玩家使用的顯卡為「GTX 1060」，取代11月的冠軍「GTX 750 Ti」，增幅達1.45%，比佔14.86%；超過6字頭的高階顯卡在市場仍屬小眾，前三名分別為NVIDIA GeForce系列的GTX 970、GTX 1070與GTX 1080，但比佔都在2%以下。

根據STEAM統計，12月最多玩家使用的顯示卡排名前五分別為：NVIDIA GeForce系列的GTX 1060（14.86%）、GTX 750 Ti（13.50%）、GTX 960（13.22%）、GTX 1050 Ti（1080%）與GTX 950（5.67%）。前三名在近三個月都各曾登頂過，但在12月的統計中只有GTX 1060增幅1.45%，順利取代11月的冠軍GTX 750 Ti。

儘管因應電競產業的興起，高階顯卡市場商機浮現，但從這份報告中還是可以看到，超過6字頭的高階顯卡比佔仍不超出2%，前三名分別為NVIDIA GeForce系列的GTX 970、GTX 1070與GTX 1080，不過相較11月的統計，三張顯卡各自以0.01%、0.14%、0.09%的小幅增幅，呈現緩慢成長趨勢。

該報告可以看見NVIDIA儼然一方之霸，前15名都由自家產品奪下，直到第16名才能看見Intel HD Graphics 4000與Intel Haswell兩張的蹤影，但比佔僅有0.67%與0.66%；同為硬體大廠的AMD更是只能排到第21名，首張為AMD Radeon R7 Graphics。

Intel與AMD遠遠落後NVIDIA，從第16名後才有他們的位置。（取自STEAM）