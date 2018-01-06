公鹿主場挑戰暴龍 今日賽事預告與轉播

德羅森（DeMar DeRozan）。（法新社）

早安，自由體育替讀者獻上精彩賽事與轉播。

NBA例行賽方面，活塞客場迎戰七六人。七六人「推特王」恩比德（Joel Embiid）目前場均23.8分、10.9籃板、2阻攻，攻守兩端全方位的表現絕對是七六人是否贏球的關鍵。活塞隊中鋒卓蒙德（Andre Drummond）即將傷癒歸隊，兩隊明星中鋒對決，精彩可期。

另一場比賽由公鹿坐鎮主場對陣暴龍。暴龍目前以26勝10敗暫居東部第2名，陣中大將德羅森（DeMar DeRozan）狀態火燙，近3戰分別攻下35、52、25分。「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的公鹿能否抵當暴龍的攻勢呢？

最後一場比賽由爵士出戰金塊。最近剛拿下12月份西部最佳新秀的爵士後衛米契爾（Donovan Mitchell）至今共出賽36場，場均18.3分、3.2籃板、3.4助攻，12月份有7場比賽飆分都破20，亮眼的表現也吸引了許多球迷的注意。米契爾能夠帶領球隊在客場獲勝嗎？精采比賽，請球迷們不要錯過囉！

SBL例行賽今天有三場比賽，分別是裕隆對上金酒、台啤挑戰達欣，以及台銀出戰璞園。喜愛籃球的朋友請鎖定轉播囉！

NBA例行賽

08:00 活塞@七六人 ELEVEN SPORTS1

09:00 暴龍@公鹿 緯來體育

09:30 爵士@金塊 愛爾達體育一台

SBL例行賽

14:00 裕隆@金酒

16:00 達欣@台啤

18:00 台銀@璞園

地點：高雄巨蛋

轉播:緯來體育、愛爾達體育二台

爆米花聯盟

13:00 臺南市@桃園航空城

17:00 綺麗珊瑚@合作金庫

轉播:愛爾達體育二台