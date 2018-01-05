SBL Live》張博勝致命要犯 台銀暢飲台啤奪隊史新高6連勝

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 台啤 22 16 15 18 71 台銀 17 20 18 18 73

第四節

僅握有2分超前的台銀，被台啤在決勝節3分鐘後追平。賈西亞仍是台銀得分火力重心，籃下單打為台銀維持領先。暫停過後，兩隊還是拉鋸戰，剩下最後17.6秒，71：71平手，台銀握有最後一波球權，張博勝要到三罰，技術性2中，台啤最後出手無緣，台銀73：71收下對戰三連勝、也拉出隊史新高的6連勝。

台銀靠張博勝罰球勝出。（記者黃志源攝）

第三節

易籃後，台啤有蔣淯安靈活出手，台銀賈西亞則取智打球，陳侑昫籃下關鍵上籃，台銀在落後許久取回領先地位。王皓吉5犯畢業後，台啤外線進攻當機，內線又遭受賈西亞鎮守，台銀順勢拉開5：0，李愷諺切入要犯，2罰皆中，翟振皓替補上場，讀秒射進外線，台啤士氣大振，以53：55追到一個球權的差距結束第三節。

第二節

林力仁扮演奇兵角色，用2顆三分球為次節台銀反攻吹起號角，台啤在連續3分鐘未得分後，王皓吉挺身而出終止得分荒，一波和台銀的拉鋸戰後，黃聰翰三分球進，台啤重新要回領先，並迫使台銀叫出暫停。

即使李恩不在，台啤在上半場進攻籃板9顆，總計籃板19多於台銀的12，王皓吉身陷犯規麻煩，不過替補上陣，籃下5投3中都很關鍵，拿下9分幫助台銀38：37微幅領先。

台銀林力仁上半場攻下12分。（記者黃志源攝）

第一節

爐主台啤交手龍頭台銀，開節兩隊三分球失去準心，李維哲大號三分球，帶領台銀率先外線開張，趁著台啤洋將李恩不在，賈西亞利用身材優勢籃下制霸，台銀一波5：0暫時領先。不過在後半節，台啤在張羽霖單節挹注12分的表現，尤其是一記三分球，首節台啤22：17領先。

張羽霖。（記者黃志源攝）

台啤洋將李恩遭禁賽獨坐觀眾席。（記者黃志源攝）