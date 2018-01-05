足球》英超公布12月最佳球員名單 薩拉赫力拼連任

利物浦前鋒薩拉赫（Mohamed Salah）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕英超今天公布了12月最佳球員入選名單，切爾西後衛阿隆索（Marcos Alonso），西漢姆聯前鋒阿諾托維奇（Marko Arnautovic），利物浦前鋒費爾米諾（Roberto Firmino），熱刺前鋒凱恩（Harry Kane），曼聯邊鋒林加德（Jesse Lingard ），萊斯特城邊鋒馬赫雷斯（Riyad Mahrez），曼城後衛奧塔門迪（ Nicolas Otamendi）和利物浦前鋒薩拉赫（Mohamed Salah）依次入選。

11月最佳球員得主薩拉赫12月出賽了7場，取得了5顆進球和3次助攻，凱恩則完成了2次帽子戲法，兩人皆持續幫助球隊取得勝利。阿隆索12月屢次取得進球，其中對陣南安普頓的聯賽中更是靠著他的自由球險勝對手。

費爾米諾在12月表現也非常出色，頻頻上演進球及送出助攻，並在對決兵工廠的比賽中為球隊踢進追平球。林加德在12月的比賽中表現相當驚艷，對陣兵工廠和伯恩利的比賽中皆攻入2顆關鍵的進球，對球隊有相當大的幫助。

馬赫雷斯在12月表現同樣可圈可點，幫助萊斯特城拿下3場勝利，且在主場逼平曼聯。奧塔門迪則是在曼城繼續擔任後場指揮官，幫助球隊聯賽至今未嘗敗績。

英超12月最佳球員將在2018年1月12日公佈。