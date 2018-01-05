SBL》張博勝致勝罰球！台銀力退台啤寫隊史最長6連勝

台灣啤酒與臺灣銀行球員爭搶籃板球。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕龍頭台銀今碰上排名墊底的台啤卻陷入苦戰，兩隊一路鏖戰到最後讀秒階段才分出勝負，台銀張博勝在僅剩1秒時，三分線外出手造成蔣淯安犯規，且罰進2顆關鍵罰球，率領台銀以73：71寫下隊史最長的6連勝。

台啤洋將李恩前一戰因辱罵裁判遭禁賽，今只能坐在觀眾席當啦啦隊，即便以全本土應戰，台啤開局表現強悍，張羽霖一人進帳12分，助隊取得領先，次節林力仁兩記三分彈破網，台銀逐漸縮小差距。

台灣啤酒李恩遭禁賽獨坐觀眾席。（記者黃志源攝）

易籃後，台銀洋將賈西亞與周伯勳一度發生衝突，最後在隊友及裁判制止下，衝突並未擴大，此節陳侑昫、賈西亞輪流開火，台銀取得領先，讀秒階段翟振皓投進3分球，生涯首度得分。

決勝節，黃聰翰兩度關鍵時刻出手，將比數扳平，雙方你來我往，倒數17秒兩隊戰成71：71平手，掌握最後一波進攻的台銀，張博勝在三分線外出手，造成蔣淯安犯規，獲得3罰機會，連兩罰命中，終場以2分差獲勝。

台銀賈西亞攻下全場最高27分，林力仁飆進3顆三分球，拿下12分；台啤張羽霖貢獻全隊最高12分，蔣淯安進帳10分，周伯勳抓下12籃板。

臺灣銀行林力仁上半場攻下１２分。（記者黃志源攝）

台灣啤酒張羽霖上半場攻下１２分。（記者黃志源攝）

因對手犯規，臺灣銀行張博勝（左二）獲得罰球，最後臺灣銀行靠著罰球勝出。（記者黃志源攝）



臺灣銀行靠張博勝罰球勝出。（記者黃志源攝）

臺灣銀行勝台灣啤酒。（記者黃志源攝）