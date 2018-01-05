網球》比勝負更重要！狄米特洛夫飛奔躍網扶受傷對手（影音）

Concern for Edmund as he goes down on the baseline. He's helped to his chair by Dimitrov.



The Brit is currently undergoing treatment... #BrisbaneTENnis pic.twitter.com/d2WxzrtAJC — #BrisbaneTennis （@BrisbaneTennis） January 5, 2018

〔體育中心／綜合報導〕總獎金46.9萬美元（約新台幣1368萬）的布里斯本網賽進入8強賽，保加利亞有「小費爸」外號的狄米特洛夫（Grigor Dimitrov）迎戰英國新秀艾德蒙（Kyle Edmund），途中艾德蒙意外扭傷，狄米特洛夫抓著球拍跳過網子，立刻衝上前觀看對手的狀況，展現勝負以外更重要的運動精神，讓在場觀眾為他響起掌聲。

熬戰到第三盤4：4，艾德蒙在一次接球時不慎扭傷腳，他痛得大喊出聲，緊抓著右腳踝倒地，狄米特洛夫反射動作握著球拍，跳過球網到對面詢問對手傷勢，並幫忙攙扶艾德蒙起身到旁邊治療。

這場比賽狄米特洛夫最後以6：4、6：7（3：7）、6：4拿到4強門票，而他在比賽的舉動，讓他在社群網站被網友盛讚，狄米特洛夫說，很不幸對手發生這樣的事情，躍過網子是本能的反應，「我完全能感同身受。我真心希望他能好起來，最後2局不是他最好的狀態，所以我才找到方法贏球。」

而接受協助的艾德蒙則說，直到賽後才意識到狄米特洛夫做了什麼，「他對我表達了他的擔心，這種感覺很暖，狄米特洛夫一直是個很好的人。」

狄米特洛夫飛奔到球場另一邊，詢問對手艾德蒙傷勢。（法新社）

狄米特洛夫（左）攙扶艾德蒙下場治療。（歐新社）

狄米特洛夫（左）攙扶艾德蒙下場治療。（歐新社）