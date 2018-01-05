NBA》開心幫「字母哥」謝票 哥哥笑稱：但應該沒人能拼對我們的姓

字母哥明星賽投票擠下詹皇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／ 綜合報導〕NBA官方今公布明星賽第一輪投票結果，目前東部由公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）以86萬3千票位居東部第1，同時也是全聯盟最高票，而「字母哥」的哥哥也在推特上替弟弟感謝粉絲的支持。

「字母哥」的哥哥Thanasis目前效力於希臘的帕納辛奈克斯隊（Panathinaikos Basketball Club），今天NBA明星賽第一階段投票結果公佈，弟弟亞德托昆波拿下全聯盟最高票，力壓去年人氣王「詹皇」詹姆斯的85萬6千票。

「字母哥」的哥哥Thanasis。（資料照，歐新社）

Thanasis開心的在推特上寫下：「我無法表達我有多驕傲亞德托昆波在明星賽票選中領先，非常感謝球迷的支持！」而因為名字很長又很難念，讓亞德托昆波被取了「字母哥」這樣有趣的綽號，Thanasis也在推特的留言搞笑的寫下：「儘管我知道大家一定還是沒辦法拼對我們的姓啦！」