NBA》開心幫「字母哥」謝票 哥哥笑稱：但應該沒人能拼對我們的姓

字母哥明星賽投票擠下詹皇。(資料照,美聯社)

〔體育中心/ 綜合報導〕NBA官方今公布明星賽第一輪投票結果,目前東部由公鹿球星「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)以86萬3千票位居東部第1,同時也是全聯盟最高票,而「字母哥」的哥哥也在推特上替弟弟感謝粉絲的支持。

「字母哥」的哥哥Thanasis目前效力於希臘的帕納辛奈克斯隊(Panathinaikos Basketball Club),今天NBA明星賽第一階段投票結果公佈,弟弟亞德托昆波拿下全聯盟最高票,力壓去年人氣王「詹皇」詹姆斯的85萬6千票。

「字母哥」的哥哥Thanasis。(資料照,歐新社)

Thanasis開心的在推特上寫下:「我無法表達我有多驕傲亞德托昆波在明星賽票選中領先,非常感謝球迷的支持!」而因為名字很長又很難念,讓亞德托昆波被取了「字母哥」這樣有趣的綽號,Thanasis也在推特的留言搞笑的寫下:「儘管我知道大家一定還是沒辦法拼對我們的姓啦!」

I️ can’t even express how proud i am that my brother Giannis Antetokounmpo is leading the All-Star fan voting,despite the fact that people can’t even spell our last name!Amazing ,thank you! #NBAVOTE pic.twitter.com/UMGj2fmNRi