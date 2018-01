艾德瑞吉。(USA Today)

〔體育中心/綜合報導〕今早馬刺將在主場迎戰太陽,賽前總教練帕波維奇表示,主力艾德瑞吉(LaMarcus Aldridge)將會在此役缺席。

帕波維奇並未對艾德瑞吉缺賽的原因多加說明,僅表示將由安德森(Kyle Anderson)和佛比斯(Bryn Forbes)擔任先發,取代艾德瑞吉與格林(Danny Green)的位置。

目前馬刺高掛免戰牌的有艾德瑞吉、格林與蓋伊(Rudy Gay),格林因腹股溝受傷缺賽,蓋伊則是在上月30日因腳踝扭傷需休養2周;至今艾德瑞吉共出賽38場,場均22.2分、8.4籃板、2.0助攻。

Per Pop, LaMarcus Aldridge is OUT tonight vs Phoenix.