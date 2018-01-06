日職》曾經阻止巨人10連霸 日本傳奇病逝享壽70歲

〔體育中心／綜合報導〕日本棒壇傳奇星野仙一本月4日突因胰臟癌去世，享壽70歲，他曾在2013年帶領樂天奪下隊史首次日本一，執教生涯累積1181勝，排名日職史上第10多。

1947年1月22日生於岡山倉敷市，星野球員時期因「遇強則強」被稱為「燃燒的男人」，生涯以「打倒巨人」為目標，並在投出澤村賞的1974年，成功帶領中日阻止王貞治、長嶋茂雄締造巨人10連霸，球員生涯投出146勝，有35勝是對巨人，歷史第6多。

監督時期，星野則被稱為「鬥將」，曾因多次鐵拳制裁球員惹議，但也變成他的代名詞，認為對選手抱持愛情和無情都很重要，曾兩度率中日奪央聯冠軍，2003年則帶阪神奪睽違18年的央聯冠軍，2013年更率領樂天擊敗宿敵巨人，執教生涯4度挑戰日本一總算拿到冠軍。

星野2014年脫下球衣後，隔年擔任樂天球團副會長，跟昔日勁敵王貞治、長嶋持續對球界發揮影響力，去年1月正式入選日本野球名人堂，並在年底出席慶祝會，未料成了最後舞台，本月4日因胰臟癌突然去世，傳奇一生寫下句點。

日職監督勝場數排名

1 鶴岡一人 1773勝

2 三原脩 1687勝

3 藤本定義 1657勝

4 水原茂 1586勝

5 野村克也 1565勝

6 西本幸雄 1384勝

7 上田利治 1322勝

8 王貞治 1315勝

9 別當薰 1237勝

10 星野仙一 1181勝

星野仙一在2013年帶領樂天奪下日本一。（路透）