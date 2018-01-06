NBA》東部票選排名前段班 波辛傑斯 ：生涯目標是參加明星賽

波辛傑斯。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽將在2月中舉辦，許多球員也將其視為榮譽的象徵，尼克「波神」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）在明星賽東部票選排名前段班，稍早他在受訪時提到，「能入選全明星賽，一直都是我的生涯目標。」

波辛傑斯表示，如果下個月他沒有成為明星賽的先發球員，他也希望自己會被教練選為替補，「近期的比賽我明顯感受的到，許多球隊和教練對我都會特別防守，我希望在他們眼中，我會是全明星陣容的人選。」

波辛傑斯接著提到，入選明星賽對他來說非常重要，「這一直都是我的夢想，從我開始打NBA，這就是我的目標，但同時我也意識到一件事，我個人的定位並不重要，重要的是我必須成為一名優秀的球員。」

波辛傑斯：「我認為所有的事情都跟勝利有關，如果我們贏球，球隊氣氛看起來就會很棒，在那樣的情況下，我會更確定自己能成為球星。」

波辛傑斯本季至今共出賽32場，場均能繳出23.8分、6.7籃板、1.3助攻，目前波辛傑斯在明星票數為東部排名第4，在波神前面的還有公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、以及「推特王」恩比德（Joel Embiid）。