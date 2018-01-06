NBA》塞爾提克防守太猛 害「新狼王」湯斯雙廿白搭

厄文繳出16分、9籃板及8助攻的全能表現。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕塞爾提克今日在主場碰上西部新興勁旅灰狼，綠衫軍三分球命中率僅16.7％，但他們也不讓灰狼有太好命中率，且還猛抓籃板，最終就以91：84擊敗灰狼，取得5連勝，更讓灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）的「雙廿」數據白搭。

塞爾提克本季防守強悍程度令各隊震懾，且前役對上由「大帝」詹姆斯領軍的騎士，照樣只讓克城大軍拿到88分。

塞軍這回面對擁有湯斯、J.巴特勒（Jimmy Butler）及A.威金斯（Andrew Wiggins）的灰狼，讓兩位切入好手巴特勒拿14分與A.威金斯進帳10分，也逼得他們命中率都僅剩25％，只給予湯斯在禁區逞威機會，他全場繳出25分、23籃板，但他是全隊唯一籃板超過雙位數的球員。

塞爾提克全場抓下56籃板，包括17個進攻籃板，一哥厄文（Kyrie Irving）繳出16分、9籃板及8助攻的亮眼成績單；貝恩斯（Aron Baynes）11分、10籃板；J.布朗（Jaylen Brown）11分；羅齊爾（Terry Rozier）14分、9籃板；史馬特（Marcus Smart）18分進帳為全隊最高，此外，綠衫軍板凳席共拿42分，也比灰狼20分出色。

湯斯拿下25分、23籃板，仍無法幫助球隊贏球。（美聯社）