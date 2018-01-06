NBA》暴龍變身勇士！ 第三節轟43分力退公鹿奪4連勝

德羅森攻下20分、5籃板與4助攻，率隊擊敗公鹿。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕暴龍今客場戰公鹿，他們毫不留情面地在第三節狂轟43分奠定勝基，以129：110大勝地主隊，奪下4連勝，以27勝10敗，僅次於塞爾提克居東部第二。

暴龍、公鹿上半場廝殺仍是激烈，想不到易籃後，整個風雲變色，暴龍進攻順暢，且公鹿卻碰上大當機狀況，此節也幾乎宣告客隊暴龍將踢館成功。

暴龍德羅森（DeMar DeRozan）在第三節進帳14分，全場攻下20分、5籃板與4助攻；主控羅利（Kyle Lowry）投進4顆三分球，貢獻15分、6籃板和4助攻。

暴龍不只「雙槍」表現不錯，中鋒瓦倫丘納斯（JonasValanciunas）出手9次命中8球，繳出20分、13籃板「雙十」成績單；伊巴卡（Serge Ibaka）挹注21分、D.萊特（Delon Wright）12分和7助攻，范維利特（Fred VanVleet）10分、C.J.邁爾斯（C.J. Miles）11分。

公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）24分、5籃板與5助攻，布雷德索（Eric Bledsoe）17分、布洛格登（Malcolm Brogdon）19分、米爾德頓（Khris Middleton）11分、戴拉夫多瓦（Matthew Dellavedova）10分、梅克（Thon Maker）10分。

公鹿此仗投籃命中率高達53.2％，三分命中率也有41.2％，無奈第三節嚴重大當機，徹底錯失贏球機會。

亞德托昆波（右）。（美聯社）