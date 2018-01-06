1年狂掃27冠 「馬拉松女神」驚爆使用禁藥

〔體育中心／綜合報導〕中國馬拉松業餘選手李文杰在2016年狂拿27冠，加上顏值高，被稱為「半馬女神」。然而，中媒卻爆出李文杰名列興奮劑違規名單，由於過去在業餘界沒有先例，在中國造成很大的討論。

根據《鳳凰網》、《錢江晚報》等媒體報導，李文杰在2017年11月19日舉行的青島馬拉松的興奮劑檢測中呈陽性，隨後的B瓶檢測仍為陽性，她在該賽事女子全程組跑出第3名。

現年24歲的李文杰，曾參加中國馬拉松專業隊，但成績不好，2015年開始跑業餘馬拉松，主攻「半馬」，2016年狂拿27面金牌，獲得20多萬元人民幣（約91萬台幣），加上顏值高，維博有6萬多人追蹤，還成為知名運動品牌的形象代言人。

根據《搜狐體育》顯示，李文杰曾在2016年4月30日參加寧波的半馬，5/1到距離將近800多公里的廈門參賽，5/2再到1000多公里外的湖北省參賽，3天千里奔波竟拿到2冠1亞，體力驚人。

中國反興奮劑中心公告指出，李文杰涉及的禁藥對提高運動成績和提升運動耐力相當有效，常見於專業選手圈，但發生在業餘選手很罕見，由於還沒有先例，目前未知李文杰會受到怎樣的懲罰。

李文杰。（取自李文杰微博）

李文杰。（取自李文杰微博）

李文杰。（取自李文杰微博）