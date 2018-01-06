棒球》林英傑等3人加盟台灣人壽 張泰山洽談中

〔記者徐正揚／台中報導〕台灣人壽成棒隊取代台中運動家成棒隊，成為台中市新的城市球隊，領隊由台中市長林佳龍擔任，副領隊是台中市棒球教育基金會董事長廖豊民，今天舉行職棒退役選手簽約加盟記者會，林英傑、鄭達鴻、楊承駿都盛裝出席。

業餘成棒每隊可註冊5名具職棒資歷球員，林英傑、鄭達鴻、楊承駿是台灣人壽第1批簽約球員，球團於簽約後立即公布3人薪資，林英傑、鄭達鴻月薪都是7.5萬元，楊承駿是5.5萬元，行事規格高於職棒球隊。

台灣人壽總教練廖剛池強調，球隊想找的球員，都必須經過基金會審核，確保品德沒有問題。台灣人壽於2015成為中信金控完全持股的子公司，今天的簽約也再次證明，鄭達鴻離開中信兄弟並非因為人品或紀律有問題。

至於剩下2個職業球員名額，廖豊民證實洽談中的其中1位是張泰山，「張泰山還在澳洲打球，我們有跟他聯絡，他過去的紀錄很輝煌，就像鈴木一朗一樣，還想在球場上打拼，我們想要提供這個舞台」。

台灣人壽成棒隊舉行職棒退役選手簽約加盟記者會。（記者廖耀東攝）

台灣人壽成棒隊舉行職棒退役選手簽約加盟記者會。（記者廖耀東攝）

台灣人壽成棒隊舉行職棒退役選手簽約加盟記者會。（記者廖耀東攝）

台灣人壽成棒隊舉行職棒退役選手簽約加盟記者會。（記者廖耀東攝）

台灣人壽成棒隊舉行職棒退役選手簽約加盟記者會。（記者廖耀東攝）

球員楊承駿（左起）、鄭達鴻、林英傑、總教練廖剛池、董事長廖豊民、教練羅松永、教練王子菘。（記者廖耀東攝）