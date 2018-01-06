LOL》周杰倫對上余文樂！ LMS開幕戰J Team v.s. MAD TEAM

余文樂組建的MAD TEAM將在開幕戰對上榮譽隊長周杰倫帶領的J Team。（取自MAD TEAM臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》LMS賽區2018春季賽即將於20日開打，賽事方Garena昨（5）日正式公布賽程表，開幕戰將由J Team對上MAD TEAM，無感嗎？如果換成「周杰倫」對上「余文樂」或許會有感些，余文樂日前宣布進軍電競圈，買下ahq Fighter春季賽出賽權並改名為MAD TEAM，這場交鋒更是余文樂旗下戰隊的處女秀。

LMS賽區2018春季賽將從1月20日起展開為期十週的賽程直至3月最後一週，每場比賽採三戰兩勝，例行賽程結束後前四名隊伍進入季後賽展開對決，最終春季賽冠軍將代表LMS賽區參加2018 MSI季中邀請賽，迎戰世界各賽區勁旅。

首週只有兩場賽事，分別為20日JT對上MAD的開幕戰、21日則是S7打進世界賽入圍賽的香港戰隊Hong Kong Attitude對上陣容大換血的常勝軍ahq e-Sports Club。兩場比賽都是在晚間七點開打。

售票時間將於10日晚間開放，票價將視當天一場或兩場對戰組合而有點不同，前者價錢為90元、VIP席為1000元；後者則是180元、VIP席為2000元。相關購票方式詳見LMS官方網站。

2018春季賽程。（取自LMS官網）

2018春季賽程。（取自LMS官網）