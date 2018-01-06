棒球》從2隊增至12隊 揭開國內業餘成棒神秘面紗

（製表︰記者羅志朋）





〔記者羅志朋／天母報導〕台中台灣人壽剛成軍，加上合庫、台電、台北興富發、新北市、桃園航空城、台中運動家、台南市、崇越隼鷹、台東綺麗珊瑚、高雄綺麗珊瑚和國訓隊，目前國內業餘甲組成棒多達12隊；值得一提的是，由於83年次後出生的役男役期縮短，未來國訓隊存廢仍是未知數。

十幾年前國內業餘甲組成棒僅合庫和台電，這兩大老牌甲組成棒勁旅，如今成長至12隊，蓬勃發展，航空城總教練蔡榮宗認為，業餘成棒隊增加，能讓更多高中、大學畢業球員有磨練球技的機會，準備未來挑戰職棒，若覺得實力不夠，待在業餘也是不錯的選擇，可以延續棒球生涯。

目前台灣這幾支城市隊，每年營運成本約新台幣3000萬元左右，人事成本佔3分之2，其他開支佔3分之1，其中2000萬元靠地方政府籌款，另800萬至1000萬元由體育署補助。

日本社會人隊球員上午要進公司上班，下午練球，球隊和企業關係緊密，選手退役後也可到母企業上班。蔡榮宗表示，國內城市隊球員不用進公司上班，平常有空會到國中、小教小朋友打球，其他時間就是練球和比賽，多數城市隊退役球員無法到政府機關工作，合庫、台電運作方式比較像日本社會人隊。

台南市成棒隊於2014年成立，張文宗從創隊起就擔任總教練至今。張文宗說，很久之前吳祥木老師提議，台南三級棒球體系完整，也有職棒球隊統一獅，如果能成立業餘成棒隊會更好，成軍後，挑選手以台南子弟兵為優先考量，目前全隊超過一半球員是台南出身。

棒協規定，業餘成棒隊一隊最多只能登錄5名退役職棒球員，張文宗認為，業餘球隊就應該是為業餘選手而存在的，現在規定5人剛剛好，不要太多，選手挑戰職棒要有背水一戰的強烈信念，不能去想說職棒打不好，退下來還有業餘球隊可待。

張文宗說，雖然規定最多能登錄5名退役職棒球員，不過台南市成棒隊最多只找3人（林旺億、沈福仁、蔡孟修），希望能給業餘選手多一點空間和舞台。

爆米花聯盟運動家對台電。（記者王藝菘攝）



運動家投手許文錚。（記者王藝菘攝）

林英傑加盟台灣人壽。（資料照）



