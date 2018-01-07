字母哥大戰牆壁狀元 今日賽事預告與轉播

字母哥。（資料照，美聯社）

週末愉快！自由體育為您送上精彩賽事！

NBA例行賽方面，騎士做客魔術的比賽，傷癒復出的I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）休兵過後將會出賽，騎士會產生什麼化學反應呢？而近10場比賽僅拿下1勝的魔術能否力挽狂瀾，在主場奪回久違的勝利？

前役遭暴龍血洗的公鹿今將交手巫師，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）能否帶頭一掃輸球陰霾？又或是沃爾（John Wall）會帶領近況四連勝的巫師延續勝利氣勢呢？

排名西部第9的快艇將在主場迎戰西霸天勇士，力拼5成勝率的洛城軍，能否搶下關鍵一勝？此外前役繳出大三元、寫下勇士罕見紀錄的的D.格林（Draymond Green）又會有什麼驚人演出呢？

SBL部份有三場賽事進行，分別為金酒交手達欣、台銀面對裕隆及勇士對戰台銀，歡迎球迷一同到高雄巨蛋進場欣賞精彩的球賽！

NBA例行賽

07:30 騎士 VS. 魔術 愛爾達體育1台

09:00 公鹿 VS. 巫師 緯來體育

11:30 勇士 VS. 快艇 緯來體育D-LIVE

SBL例行賽

14:00 金酒 VS. 達欣

16:00 台銀 VS. 裕隆

18:00 勇士 VS. 台啤

轉播：緯來體育、愛爾達體育3台

爆米花聯盟

13:00 桃園航空城 VS. 台南市

17:00 合作金庫 VS. 綺麗珊瑚

轉播：愛爾達體育2台