NBA》柯瑞太強！花三節飆本季新高45分 率勇士打退快艇奪4連勝

「萌神」柯瑞今天三節就飆進8顆三分球。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今至洛杉磯史戴波中心，僅花三節就飆進8顆三分球，攻下全場、本季個人最高45分，率勇士以121：105轟垮快艇，收下4連勝，衛冕軍戰績32勝8敗，穩居西部龍頭寶座。

杜蘭特此仗仍休兵，柯瑞延續傷癒復出的好手感並展現極高得分企圖心，首節就拿17分，上半場結束，他14投8中，包括三分球10投5中，攻下29分。至於快艇能與柯瑞互別苗頭的「板凳暴徒」L.威廉斯（Lou Williams），他前兩節10投6中，包含三分球4投2中、罰球5投全進，拿到19分，而作客的勇士上半場以64：55領先。

易籃後，勇士再現「第三節之王」特色，柯瑞單節又拿16分，衛冕軍最多在客場領先地主30分，即便快艇板凳表現比勇士出色不少，仍無力挽救被柯瑞射垮的命運。

柯瑞過去兩年在史戴波中心難以展現神射，上季兩場對湖人、快艇，兩度出現三分球掛蛋的窘境，不過，他本季首度對快艇，就投進7顆三分球。柯瑞今手感更火熱，上陣29分50秒，21次投11中，包括三分球16投8中、罰球16罰15中，攻下本季新高45分外帶6籃板、3助攻、3抄截，其中罰球15球破網也寫生涯新高。

在柯瑞強大火力奧援下，隊友K.湯普森（Klay Thompson）10分、D.魏斯特（David West）10分；D.格林（Draymond Green）9分、12籃板與7助攻；麥基（JaVale McGee）11分、楊恩（Nick Young）11分。

快艇L.威廉斯14投7中，包括2顆三分球、罰球7投全進，攻下23分；中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）15分、11籃板；一哥葛瑞芬遭對手肘擊腦部，提前下場休息，僅留5分、2籃板，他後續若缺陣，對快艇無疑是雪上加霜。

一哥葛瑞芬遭肘擊，柯瑞上前關心。（今日美國）